Calciomercato Juventus, addio Morata: la rivelazione dello spagnolo a Sky

Morata-Juventus, calciomercato: lo spagnolo lascia a fine stagione? L'annuncio dell'attaccante ai microfoni di Sky

Morata Juventus calciomercato / Il suo ingresso in campo ha rivitalizzato una squadra che al Franchi nel primo tempo aveva disputato una delle peggiori prove stagionali. Stiamo parlando di Alvaro Morata, il cui futuro potrebbe anche essere lontano da Torino. Infatti, per lo spagnolo la Juventus non ha ancora esercitato il riscatto dall’Atletico Madrid: sono ben 45 i milioni che i bianconeri dovrebbero versare nelle casse dei Colchoneros, ma complice i noti problemi finanziari, il futuro dell’ex canterano è avvolto nel mistero.

Morata lascia la Juventus? Calciomercato, le parole dello spagnolo a Sky

Morata Juventus calciomercato / Intervistato ai microfoni di Sky, l’attaccante spagnolo ha rilasciato un a breve intervista nella quale ha cercato di fare chiarezza in merito alle voci che nelle ultime ore erano circolate, relative ad un possibile addio alla Juventus. Ecco le sue parole: “Il calcio è un business, è un’azienda. Io voglio restare qui, ma ogni discorso è rimandato al termine di questa stagione. Punto a dare tutto quello che ho per aiutare la squadra che ha dovuto attraversare una stagione difficile. Anche oggi abbiamo dimostrato un grande carattere, ma non siamo riusciti ad ottenere la vittoria. Fa male vedere le altre squadre giocarsi le semifinali di Champions.”

