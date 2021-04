Real Madrid e Juventus, asse da 70 milioni di plusvalenze

Real Madrid e Juventus si troveranno costretti ad effettuare degli scambi per realizzare delle plusvalenze. Ecco i calciatori coinvolti.

Alcuni giocatori sembrano avere già le valigie quasi pronte, tante situazioni sono in bilico, da Ronaldo a Dybala. Il pareggio di Firenze ha aggravato la situazione in ottica Champions League. I bianconeri potrebbero restare fuori dopo 9 anni dalla competizione più importante d’Europa a causa degli errori commessi dalla società. In primis affidarsi ad un allenatore inesperto come Andrea Pirlo. Ad ogni modo il mercato non dorme mai e Real Madrid e Juventus dovranno scambiarsi calciatori per effettuare delle importanti plusvalenze.

Real Madrid, chi ha le valigie verso Torino