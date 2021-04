Juventus, già scelto il sostituto di Pirlo in caso di crollo a Udine

In casa Juventus sono davvero giorni importanti. Gli ultimi risultati infatti mettono a serio rischio la partecipazione alla prossima Champions.

Il pareggio con la Fiorentina per la Juventus potrebbe essere un rallentamento molto pericoloso. Visti gli altri risultati maturati infatti pare proprio che per arrivare tra le prime quattro bisognerà partecipare ad una volata pericolosa, nella quale si rischia di finire fuori dalla zona Champions League. Una ipotesi che non era stata messa assolutamente in preventivo all’inizio della stagione. Bisognerà vincere gli scontri diretti e soprattutto evitare di commettere passi falsi contro le altre squadre. Sulla graticola è finito il tecnico Pirlo, ma è scontato dire che i tifosi sono scontenti delle prestazioni di tutti i loro beniamini.

