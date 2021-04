Juventus, lutto per Higuain: è mancata dopo una lunga malattia

Juventus, grave lutto per l’ex attaccante bianconero Gonzalo Higuain. Nella notte scorsa l’ha persa dopo una lunga malattia.

Juventus, l’ex attaccante bianconero Gonzalo Higuain ha subito un grave lutto in famiglia. Purtroppo la scorsa notte è mancata la mamma Nancy di 64 anni. La donna lottava con una brutta malattia da diverso tempo, un cancro. Ricordiamo infatti che proprio in periodo lockdown, la scorsa stagione, Gonzalo quando vestiva ancora la maglia della Juventus era tornato in Argentina per andarla a trovare, molto legato da sempre con la sua famiglia. Proprio qualche giorno fa il Pipita aveva detto sulle condizioni di sua mamma: “Preghiamo sempre per lei, è una guerriera”. Un legame strettissimo fra Higuain e sua mamma, infatti prima di contrarre la malattia Nancy Zacarias veniva spesso in Italia per seguire il proprio figlio. Un legame fortissimo e fondamentale anche per la carriera di Higuain, che qualche anno fa aveva confessate come sua mamma fu artefice della fiducia che gli permise di desistere dall’idea di ritirarsi. Era infatti un periodo in cui il Pipita , a causa di diverse pressioni esterne e critiche – spesso – inopportune, stava pensando di dire addio al mondo del calcio, ma poi grazie alla mamma ha continuato trovando la forza in una figura, per lui, davvero importante e lo sarà sempre.

