Allegri, prime indicazioni sul mercato della Juventus

Massimiliano Allegri ha già iniziato a dare indicazioni sul tipo di calciomercato che vuole impostare alla Juventus. La prima mossa è Dybala.

Allegri ha smesso di essere l’allenatore della Juventus quasi due anni fa, ma il suo fantasma non ha mai abbandonato la Continassa. Lo è soprattutto per Andrea Pirlo, che al contrario di Sarri non solo non vincerà lo scudetto ma rischia seriamente di restare fuori dalla Champions. Ecco perché la Vecchia Signora pare si sia rivolta nuovamente a lui per tornare a vincere. La Gazzetta dello Sport questa mattina fa il punto della situazione parlando anche di calciomercato.

Con Allegri in panchina resterà Dybala

Allegri due anni fa voleva costruire la squadra intorno a Dybala, che il tecnico è stato costretto a sacrificare per necessità tattiche dopo l’arrivo di Ronaldo. Cristiano mai come in questo momento sembra lontano dalla Juventus, ma Max di sicuro non ne farebbe un dramma. Saprebbe fare a meno di CR7 rimettendo Paulo al centro del progetto, come era accaduto nella stagione migliore della Joya (26 gol nel 2017-18). Magari con Morata accanto (se la Juve lo terrà), o con Kean, altro gradito ex di ritorno.