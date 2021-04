Calciomercato Juventus, concorrenza inglese per l’attaccante

Calciomercato Juventus, per l’attaccante che piace a mezza Serie A ci sarebbero anche Liverpool e Manchester United interessate

Sarà uno dei nomi più chiacchierati nel prossimo calciomercato. Perché in questa stagione sta facendo benissimo in Serie A e di conseguenza molti club di prima fascia ci hanno messo gli occhi addosso. Ma ora, secondo il Daily Star, ci sarebbero anche due società inglesi pronte a capirne l’effettiva portata a termine di una trattativa.

Il nome è quello di Dusan Vlahovic, che domenica, proprio contro i bianconeri, ha trovato il 16° gol della sua stagione. Straordinaria. Un cucchiaio dagli 11 metri che ha battuto Szczesny. Segno anche di una grande personalità. Il costo del cartellino nel corso delle ultime settimane è lievitato. Commisso gongola, e chiede almeno 60 milioni, come anche Sportmediaset ha confermato nel corso della giornata di oggi.

Calciomercato Juventus, si complica la pista Vlahovic

Si complica quindi la pista che porta all’attaccante serbo. Anche se la Juve farà di tutto per cercare di portarlo a Torino. Soprattutto se in attacco ci sarà una mezza rivoluzione: la partenza di Ronaldo è ancora in ballo, così come il rinnovo di Dybala. Mentre per Morata le cose dovrebbero andare per il verso giusto, con un prestito per un’altra stagione versando nelle casse dell’Atletico Madrid 10 milioni di euro.

Vlahovic rimane un profilo seguito. Anche se Manchester United e Liverpool negli ultimi giorni avrebbero sondato il terreno per il serbo. Classe 2000, ha iniziato a segnare con regolarità e non si è più fermato. Nemmeno domenica, purtroppo.