Calciomercato Juventus, pazza idea Lewandowski: sarà il dopo Ronaldo?

Lewandowski alla Juventus, calciomercato: il polacco accostato alla Vecchia Signora. Le cifre della possibile operazione

Calciomercato Juventus Lewandowski / Il vecchio detto “sognar non costa nulla” non può essere applicato al mondo del calcio, soprattutto in un periodo storico nel quale i club devono far fronte a dei bilanci sui quali si è abbattuto il flagello del Covid. Ne sa qualcosa la Juventus, che per risollevare le proprie casse, è stata prima linea per quanto riguarda il fronte SuperLega, ipotesi naufragata quando sembrava ad un passo dal realizzarsi.

In questo senso, l’acquisto di Cristiano Ronaldo ha inciso e non poco sui parametri societari di un club che non si era mai trovata prima d’allora nella situazione di dover versare 31 milioni annualmente nelle casse di un solo calciatore. I segnali d’insofferenza lanciati da Cr7 sono inequivocabili: l’addio del portoghese sembra essere sempre più vicino. A quel punto, la dirigenza bianconera sarebbe “costretta” ad un acquisto top: l’ultima ipotesi ventilata è di quelle affascinanti, al limite dell’utopistico ( per usare un eufemismo) e ha un nome e un cognome che in Germania e in Polonia conoscono molto bene: Robert Lewandowski.