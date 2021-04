Calciomercato Juventus, l’Everton fa sul serio: pronti 30 milioni

Si avvicina la fine della stagione e anche il momento di iniziare a pensare alle prossime mosse di calciomercato per la Juventus.

L’obiettivo è quello di chiudere entro le prime quattro posizioni e conquistare un piazzamento Champions che sarebbe molto importante anche per le casse del club. In ogni caso ci saranno delle cessioni in vista, con l’obiettivo di incassare il più possibile e magari anche alleggerire il monte stipendi. Non c’è solo Dybala tra i big che potrebbe lasciare Torino, ma anche Merih Demiral. Il difensore bianconero infatti è molto ambito in Europa e toccherà alla dirigenza decidere se renderlo una colonna della Juventus che verrà oppure cederlo.

