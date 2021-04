Calciomercato Juventus, due inglesi sul centrocampista: pronti a cederlo

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra arriva la notizia che ci sarebbero due squadre sul centrocampista: bianconeri pronti a cederlo

Che non sia un elemento sul mercato non c’è discussione. Anche perché, essendo arrivato a parametro zero, qualunque cifra permetterebbe alla Juventus di piazzare una plusvalenza. Far quadrare i conti, in un momento economico difficile come questo, diventa sempre più importante. E allora ecco che si apre una nuova strada per il centrocampista. Che la Juve è pronta a valutare.

Secondo il Sun infatti, ci sarebbero sia il Manchester United che il Chelsea sulle tracce di Adrien Rabiot. L’ex Psg, uno dei più deludenti in questa stagione, è sul mercato. Paratici se ne priverebbe volentieri, soprattutto pensando che ci si potrebbe accordare per 30 milioni di euro. Sarebbe questa, al momento, la cifre richiesta dalla società bianconera per cedere il centrocampista. Abbordabile per le casse di una delle due inglesi.

