Chiellini, che delusione. Che pensa il capitano della Juventus

Giorgio Chiellini è deluso da come la Juventus sta gestendo la fine del suo contratto con il club. Adesso valuta di andare negli Stati Uniti.

Giorgio Chiellini, mai come in questo momento si sente lontano dall’amore della sua vita calcistica. Il capitano ha il contratto in scadenza a giugno e sperava in una proposta di rinnovo dalla Juventus. I bianconeri, tuttavia, non si sono fatti ancora sentire a causa della fase drammatica che stanno vivendo in stagione. Forse questa chiamata non arriverà mai, ma con il leader della Vecchia Signora bisognerà parlare prima o poi.

Chiellini, quale futuro?

Giorgio Chiellini sarebbe rimasto deluso dalla mancata chiamata da parte della Juventus per discutere il rinnovo di contratto. L’accordo è in scadenza a fine stagione. Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport“, il capitano bianconero, classe 1984, vorrebbe continuare a giocare. Si starebbe quindi guardando intorno per cercare una nuova squadra. L’occasione giusta potrebbe arrivare dagli Stati Uniti, dal momento che l’entourage del giocatore sarebbe in contatto con diversi club dell’MLS. Tutti vorrebbero Chiellini in rosa. Possibile, comunque che Giorgio possa restare in bianconero un altra stagione, soprattutto qualora dovesse tornare Allegri in panchina.