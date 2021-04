Dybala o Ronaldo? Max Allegri ha già deciso chi tenere alla Juventus

Ieri, sulla questione Allegri, si è aggiunto un altro indizio. «Max ha scelto la Juve», confida una persona a lui vicina. A rivelarlo è il Corriere della Sera, che poi va anche oltre. Comunque finisca il campionato, come del resto lo stesso Max aveva raccontato a Sky: «Andare in una squadra in Europa League non sarebbe un problema». Frase che, al pari della Juve, calzerebbe anche per il Milan. In bianconero ritroverebbe giocatori che ama (Cuadrado, Bentancur) altri che gli andrebbero (Arthur) altri ancora da cedere (Rabiot e Ramsey). Oltre a Dybala e Ronaldo: ma lì, più che il tecnico, peseranno i conti. Ed è qui che lui però dirà la sua.