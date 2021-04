Dembele alla Juventus, calciomercato: l’affare si fa, ma ad una condizione

Calciomercato Juventus, Dembele ha rotto con il Barcellona: le ultime indiscrezioni dalla Spagna parlano chiaro

Dembele Juventus calciomercato / Ousmane Dembele non è mai stato così lontano dal Barcellona. Stando alle ultime indiscrezioni che trapelano dalla Spagna, infatti, il calciatore francese è ormai in rotta di collisione con i vertici dirigenziali blaugrana, con i quali non ha trovato l’accordo per il rinnovo del suo contratto in scadenza il prossimo anno.

La partenza dell’esterno, dunque, che sembrava utopistica qualche mese fa, è un’ipotesi che ora sta diventando tremendamente concreta. Ovviamente ad un anno dalla scadenza, non si potranno chiedere cifre esageratamente elevate: se fino a poco tempo fa il Barca “sparava” richieste esorbitanti, dell’ordine di 60-70 milioni di euro, l’impressione è che la compagine catalana sarà costretta a ridimensionare le proprie pretese.

