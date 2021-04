Calciomercato Juventus, Dybala al centro del progetto che prenderebbe le veci di Cristiano Ronaldo, c’è il piano dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, ormai ci siamo. Allegri è ad un passo dal ritorno e con lui si riporta anche uno spirito vincente, proprio per questo motivo, alcune scelte per la prossima stagione saranno drastiche. Tanti possibili titolari lasceranno la Juventus, in primis il fenomeno portoghese Cristiano Ronaldo. Nell’eventualità di un addio prematuro di CR7, ad ancora un anno di contratto che lo lega ai bianconeri, Dybala diventerebbe il centro del progetto, almeno questo è quello che viene riportato da un sondaggio de ‘La Gazzetta Dello Sport’ che garantisce che il nuovo allenatore Allegri ha in mente di riconfermare la Joya mettendolo al centro del progetto.

LEGGI ANCHE >>> Paratici verso l’addio. La Juventus ha scelto il suo sostituto

Calciomercato Juventus, Dybala il nuovo Ronaldo: c’è il piano

Dybala di nuovo al centro del progetto ma non solo lui. Anche Morata dovrebbe essere riconfermato. Entrambi stimati dal tecnico toscano. Dybala più Morata e un nuovo attaccante, questa l’eventualità nel caso di addio definitivo di Cristiano Ronaldo che non sembra più felice in bianconero. Allegri arriva per rifondare e non si rivoluzionerà solo la fase offensiva, anche in difesa e a centrocampo alcuni giocatori potrebbero andarsene, in specie, se dovessero arrivare offerte importanti.