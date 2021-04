Elkann e Agnelli sono d’accordo. La Juventus non gli rinnoverà il contratto

John Elkann e Andrea Agnelli si sono visti alla Continassa. L’addio di Paratici sembra ormai cosa fatta. La Juventus intende cambiare.

John Elkann si è presentato alla Continassa. Non ha parlato con la squadra, però si è fatto vedere dai giocatori e si è è intrattenuto a lungo con il cugino. L’intenzione era mandare un segnale forte di vicinanza al gruppo. Secondo la Gazzetta dello Sport nello stesso tempo però la visita ha avuto lo scopo di riaffermare la centralità della proprietà nel progetto Juve, nel presente e anche per il futuro. La Juventus è abituata a programmare tutto per tempo e dopo un’annata particolarmente travagliata si avverte da più parti l’esigenza di cambiare pelle in maniera pesante.

