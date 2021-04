Juventus, c’è una novità in vista della finale di Coppa Italia

La Juventus si prepara a scendere in campo contro l’Udinese in Coppa Italia mentre arriva una notizia che farà sicuramente felici i tifosi.

Non c’è solo da onorare l’impegno in campionato per i bianconeri di Andrea Pirlo, impegnati nella rincorsa ad un piazzamento nelle prime quattro posizioni. Perché all’orizzonte si inizia ad intravedere un altro impegno molto importante, quello che potrebbe garantire alla Juventus almeno un trofeo stagionale. Vale a dire la Coppa Italia. In una stagione travagliata, che finirà senza la conquista dello scudetto e con un cammino deludente anche in Champions, riuscire a vincere questo trofeo sarebbe importante

