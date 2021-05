Calciomercato Juventus: la scelta | Rimane in bianconero

Calciomercato Juventus, avrebbe deciso il suo futuro: vuole rimanere in bianconero anche nella prossima stagione. Nonostante il contratto in scadenza

In un momento così tormentato della stagione, arriva forse una prima buona notizia in casa bianconera. Che può decisamente puntare su di lui anche il prossimo anno. Rimarrà comunque un nome caldo per il prossimo mercato. Ma avrebbe preso una decisione. Di cuore. Senza dubbio. E che fa felici i tifosi bianconeri.

Non c’è rinnovo di contratto che tenga. Vuole rimanere alla Juventus anche nella prossima stagione per ritornare a dare il suo apporto. Quello che è mancato quest’anno. E se Ronaldo ancora non ha deciso, e con Morata che non sa quale sarà il suo futuro, quello che secondo Tuttosport ha deciso la Joya, Paulo Dybala, è un segnale d’amore: con contratto o meno rinnovato, vuole restare con la casacca juventina addosso.

