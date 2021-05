Calciomercato Juventus, offensiva in Serie A | C’è lo zampino di Raiola

Calciomercato Juventus, offensiva in Serie A per il centrocampista obiettivo dei bianconeri. Anche in questo caso c’è lo zampino di Raiola

Forte l’offensiva, secondo la Gazzetta dello Sport, per uno degli obiettivi bianconeri per la prossima stagione. E anche in questo caso, nel mezzo, c’è il potente procuratore Mino Raiola, che da poco ne ha preso la tutela. Il Milan punta forte uno degli elementi che maggiormente fanno la differenza nel massimo campionato italiano. L’argentino dell’Udinese Rodrigo De Paul infatti, è entrato nel mirino del club rossonero.

Che avrebbe già capito che per arrivare al nazionale Albiceleste servono almeno 40 milioni di euro. Una cifra che Maldini e Massaro vorrebbero far abbassare inserendo qualche contropartita tecnica: uno su tutti Hauge. Ma la Juve non molla la presa. Forte anche dei diversi affari fatti in questi anni con la società di Pozzo. E valuta di affondare il colpo decisivo.

