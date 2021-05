Calciomercato Juventus, il top player sta per firmare: manca solo l’ufficialità

Juventus, le mosse di calciomercato: il campione è vicinissimo alla firma | Tutti gli scoop sul mondo bianconero

Calciomercato Juventus/ Tempo di programmazione in casa Juventus. Se da un lato la compagine di Pirlo è impegnata in queste ultime partite a salvare una stagione che definire disastrosa sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo, dall’altra la dirigenza bianconera è all’opera per cogliere qualsiasi tipo di occasione sul mercato. In questo senso, alla Vecchia Signora nelle ultime settimane era stato accostato con una certa insistenza il profilo di Son Heung-Min, ma stando alle ultime indiscrezioni riportate da todofichajes.net, il nord-coreano è a un passo dal prolungamento fino al 2026 con il Tottenham.

La funambolica ala dovrebbe veder ritoccato il proprio stipendio, che ad oggi ammonta a circa 8,6 milioni di sterline: in passato si era parlato di un possibile addio di Son, ma si trattava più di spifferi che di altro: il calciatore è felice al Tottenham, dove intende proseguire la sua carriera e magari conquistare anche qualche trofeo che fino ad ora è mancato, “unica” pecca di uno dei migliori interpreti del suo ruolo. La Juve è avvisata: Son è a un passo dal rinnovo con gli Spurs