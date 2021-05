Juventus, i calciatori verranno vaccinati per l’Europeo

Juventus, in vista dell’Europeo che inizierà il prossimo giugno, i calciatori verranno vaccinati contro il Covid. Si parte già lunedì

Un passo in avanti per la salute dei calciatori che rappresenteranno la Nazionale Italiana al prossimo Europeo. Si parte già lunedì con le vaccinazioni. Nella giornata di ieri infatti è arrivata l’autorizzazione del governo: a tutti gli atleti che potrebbero prendere parte alla manifestazione continentale che partirà da Roma il prossimo 11 giugno verrà inoculato il vaccino.

Saranno due le sedi predisposte: lo Spallanzani nella Capitale, e l’Humanitas a Milano. Secondo la Gazzetta dello Sport, Roberto Mancini, il ct azzurro, avrebbe dato una lista di 30-35 atleti che potrebbero far parte della spedizione. La lista ufficiale da presentare alla Uefa è di 26 elementi (tre in più rispetto a quanto fissato, appunto per aiutare i tecnici nelle proprie scelte anche per il rischio Covid). Evidentemente Mancini ancora non ha deciso e si è tutelato con questa platea allargata.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Paratici a rischio: già scelto il sostituto