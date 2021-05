Juventus-Milan, assenza pesante per i rossoneri: sarà squalificato

Juventus-Milan, assenza pesante per i rossoneri in vista della gara del prossimo fine settimana allo Stadium: sarà squalificato

Una grossa fetta della prossima Champions League, per la Juventus, passa sicuramente dalla gara di oggi contro l’Udinese alla Dacia Arena. Un impegno ostico per la formazione di Pirlo che però, in nessun modo, può permettersi un altro passo falso. Anche perché gli impegni delle altre, sono agevoli, almeno sulla carta.

Poi ci sarà il Milan, uno snodo altrettanto cruciale per la truppa bianconera. Nel prossimo fine settimana, la squadra di Pioli, che ieri ha battuto il Benevento ritornando nelle prime quattro posizioni, si presenterà a Torino. E avrà un’assenza importante. Oltre quella della notizia che se confermata potrebbe davvero stravolgere le carte in tavola anche per il mercato. Donnarumma infatti dopo il confronto con gli ultras, potrebbe anche non scendere in campo.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, il futuro passa dalle mosse del Psg