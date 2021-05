Allegri può convincerlo. La Juventus si aggrappa al nuovo tecnico per la punta

Se dovesse tornare Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus, il tecnico livornese sarebbe la chiave di volta per riavere Kean.

Si discute molto del ruolo che Massimiliano Allegri potrebbe avere da giugno alla Juventus. Ma è pur vero che ci sarebbe una differenza abissale tra una Vecchia Signora in Champions League e un’altra ad annaspare in Europa League. Il ridimensionamento storico sarebbe enorme, tanto in seno al club pare tutto bloccato. Ad ogni modo il tecnico livornese darebbe l’ok ad un’operazione che riporterebbe Moise Kean alla Continassa. Fu proprio lui, infatti, a lanciarlo in Serie A.

Da Allegri l’ok a Kean

Kean venne lanciato proprio da Allegri nel calcio che conta ed è legato da un rapporto di profonda stima all’allenatore dei cinque scudetti. Lo spiega ‘Gazzetta.it’, secondo cui il giovane centravanti, in prestito al Psg ma di proprietà dell’Everton, in caso di nuovo insediamento del livornese in panchina, nonostante si trovi bene in Francia dove è avvenuta la sua consacrazione, potrebbe effettivamente scegliere di tornare a sua volta a Torino. La partita a questo punto si giocherebbe tra i bianconeri e i ‘Toffees’, per trovare la giusta quadra dell’affare.