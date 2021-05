Calciomercato Juventus, idea Zapata: proposto lo scambio

Calciomercato Juventus, idea Zapata per la prossima stagione. La società bianconera avrebbe in mente lo scambio per arrivare al colombiano

Prima c’è da raggiungere l’obiettivo stagione, la qualificazione alla prossima Champions League. Poi, senza dubbio, sarà il tempo di rifondare in casa Juventus. E si partirà dall’attacco. Perché è il reparto dove ci sono i maggiori dubbi. Non per la qualità degli interpreti: che ne hanno, e anche tanta. Ma per le condizioni generali che ci sono.

In questo contento la società bianconera si sta muovendo per aiutare Pirlo, o chi per lui, l’anno prossimo. Se con la Champions è assai più facile riuscire a trattenere Ronaldo e anche Dybala potrebbe allungare il contratto (proposta fatta, ma firma che al momento non arriva) sarà difficile trattenerli in caso i piemontesi non riuscissero a centrare l’obiettivo. E la Juve inizia a tutelarsi. Pensando per la prima linea a Duvan Zapata: il colombiano dell’Atalanta, dopo le ultime due stagioni davvero a livelli alti, potrebbe fare il grande salto.