Calciomercato Juventus, Haaland il gioiello offensivo del Borussia Dortmund ha deciso il suo futuro, una svolta importante per il giovane norvegese che adesso sa cosa farà nella prossima stagione. Desiderio di mercato di tutte le big ai vertici, compresa la Juventus, Haaland, alla fine, potrebbe rimanere ancora con il club tedesco, almeno per un altro anno. Nelle ultime ore, infatti, l’amministratore delegato del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke ha parlato del futuro del bomber, facendo chiarezza su quali potrebbero essere le prospettive per il futuro di Haaland.

Haaland alla Juventus? Calciomercato: deciso il suo futuro

Ai microfoni di ‘Sport1’, il dirigente del Borussia Dortmund ha decisamente chiuso ad un possibile addio del bomber nella prossima stagione, ecco quello che ha detto: “Erling Haaland sarà un giocatore del Borussia anche per il prossimo anno e darà il massimo per noi. Il modo in cui ha esultato mostra quanto si identifichi con la sua squadra”.