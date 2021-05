Cristiano Ronaldo non è più un ingaggio sostenibile per la Juventus. Dopo l’Europeo il portoghese firmerà per un’altra squadra. Occhio al Bayern Monaco.

L’urlo di Cristiano Ronaldo è stato ieri pomeriggio uno squarcio di sereno in mezzo al buio di Udine che si propaga da un capo all’altro della penisola. Un peana, l’antico canto di battaglia degli achei. Quel “siuuu” ha avvertito le rivali per il quarto posto: la Juventus c’è, non si è smarrita in mezzo al diluvio della Dacia Arena. E’ arrivata a un passo dall’abisso e poi è tornata a essere cinica e fiera grazie al suo uomo più discusso – almeno nell’ultimo periodo – ma che è ancora il più decisivo. La Gazzetta dello Sport descrive così le prodezze di CR7, che però a fine stagione lascerà.

