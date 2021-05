Dybala, stavolta accetterà al destinazione. Dove va la Joya

Dybala è destinato ad andare al Manchester United. In cambio non arriverà Pogba (troppo costoso) ma Telles. I dettagli della trattativa.

Attenzione alla pista inglese, perché dall’Old Trafford non ci sono soltanto le voci riguardanti Cristiano Ronaldo. Interessano anche l’altro fuoriclasse della Vecchia Signora. Dybala, solo un paio d’anni fa, avrebbe potuto giocare per il Manchester United. I Red Devils sembrano ancora interessati e stando a quanto riportato da Fichajes.net, potrebbero tornare all’assalto nei prossimi mesi. Anche in questa circostanza l’affare potrebbe andare in porto attraverso uno scambio. No, non con Pogba che è tanto caro e fuori ormai dai budget della Vecchia Signora.

Dybala, c’è il Manchester United

In bianconero finirebbe Alex Telles. Il terzino brasiliano classe 1992 piace da tempo alla Juventus e potrebbe davvero essere il nome giusto. Dybala, come i più ricorderanno, rifiutò il trasferimento nell’estate del 2019, inducendo Lukaku a trasferirsi all’Inter. Fu probabilmente quella la chiave di volta delle ultime due stagioni vissute da bianconeri e nerazzurri, con Conte che esulta. Il futuro della Joya è davvero tutto da scrivere. Con un contratto in scadenza il 30 giugno 2022 può lasciare in estate qualora non dovesse arrivare il prolungamento. L’assenza della Champions League, inoltre, certificherebbe l’addio del numero dieci tanto caro a Massimiliano Allegri.