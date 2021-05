Calciomercato Juventus, dal Portogallo il rumor sul futuro di Ronaldo

Nel prossimo calciomercato della Juventus i tifosi attendono di capire quale sarà il futuro di uno dei giocatori più importanti della rosa.

Parliamo ovviamente di Cristiano Ronaldo, che è legato alla Juventus da un contratto fino al 2022. Anche quest’anno il portoghese non ha fatto mancare il suo apporto in termini di gol e assist ai bianconeri e l’obiettivo è quello di tenerlo fino alla fine del suo accordo, anche se le pretendenti non mancano di certo. Si è parlato per lui ad esempio di un possibile ritorno al Real Madrid o allo United, senza dimenticare il Psg. Adesso però spunta fuori anche un altro rumor, direttamente dal Portogallo.

