Calciomercato Juventus, per l’obiettivo è scontro in Serie A. Ci sarebbe anche l’Inter sulle orme del centrocampista

Oltre al prossimo campionato – e occhio alla penultima giornata quando i nerazzurri si presenteranno a Torino con intenzione bellicose come detto da Marotta – lo scontro tra Juventus e Inter infiammerà anche il mercato estivo. Due squadre che hanno voglia di migliorare la propria rosa. E per farlo sembrerebbero stiano puntando lo stesso obiettivo.

Secondo quanto detto dal giornalista Momblano durante la solita diretta Twitch con il programma Juventibus, sia la società bianconera che quella nerazzurra starebbero puntando a Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo della Lazio, ogni anno, si ritrova al centro delle trattativa. Ma stavolta, soprattutto in caso di mancata qualificazione alla Champions per la prossima stagione, sembrerebbe sia la volta di lasciare Roma per cercare fortuna in altre società.

