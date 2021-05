Calciomercato Juventus, lo scarto dalla Spagna. A fine stagione lascerà il Real Madrid un occasione d’oro per i bianconeri.

Calciomercato Juventus, l’occasione d’oro dal Real Madrid. Lo scarto dei blancos, che a fine stagione lascerà sicuramente la Liga, potrebbe rappresentare l’occasione giusta per rinforzarsi sulle fasce. Lucas Vazquez, classe 1991, è l’operazione da non lasciarsi sfuggire. Il centrocampista ha già fatto sapere che non intende continuare la sua avventura in Spagna e quindi la società bianconera potrebbe sfruttare l’assist per farsi sotto e assicurarsi un importanti rinforzo per la prossima stagione. Sul giocatore c’è anche l’interesse della compagine rossonera.

Calciomercato Juventus, lo scarto d’oro: si chiude per lo spagnolo

Giocatore molto duttile e dall’abilità tecnica notevole, essendo molto rapido, Vazquez rappresenta quell’occasione irrinunciabile da non farsi sfuggire. Dopo diversi anni con la maglia dei Merengues il giocatore ha già fatto capire che a fine stagione lascerebbe la Spagna per provare una nuova avventura europea, l’Italia e la Serie A il campionato prediletto. Un palmares più che invidiabile e tanta esperienza a livello europeo: il profilo ideale che in questo momento farebbe il bene di qualsiasi compagine ai vertici del campionato italiano. Come dicevamo poc’anzi anche il Milan avrebbe mosso più che un semplice interesse nei confronti dello spagnolo, ma la Juventus, anche per via di una rosa che ha due sue ex compagni e uno di nazionale (CR7 e Morata) sarebbe un motivo in più per scegliere la maglia bianconera.