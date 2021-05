Calciomercato Juventus, dalla Spagna sono sicuri ora l’attaccante già cercato in passato può arrivare a Torino.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna sono sicuri: Icardi può arrivare a Torino e scegliere, dopo tanto corteggiamento, la maglia bianconera. Ora c’è il via libera definitivo. La stagione certamente non positiva in Francia è un motivo in più per cambiare aria, l’ex capitano dell’Inter è anche reduce da un’annata comunque compromessa da infortuni che, proprio come l’altro argentino della Juventus, l’hanno tenuto fuori per diverso tempo. La brutta prestazione nel ritorno della semifinale di Champions contro il Manchester City è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e ora i tabloid lo danno già partente per fine stagione.

Calciomercato Juventus, via libera definitivo: arriva l’attaccante

In pole c’è sempre la Juventus, che cercò l’argentino già la scorsa stagione. Ma oltre ai bianconeri, stando alle rivelazioni di ‘Don Balon’, Icardi si sarebbe convinto a cambiare aria offrendosi però al Real Madrid di Florentino Perez, che era già stato vicino all’attaccante in passato.