Calciomercato Juventus, Icardi si offre | La decisione è presa

Icardi alla Juventus, calciomercato: l’argentino è pronto a lasciar il Paris Saint Germain e si sarebbe offerto al top club

Icardi calciomercato Juventus / La scialba prestazione fornita contro il Manchester City è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso: l’argentino è sembrato la copia sbiadita di sé stesso, e qualora dovesse arrivare un’offerta importante, sarà ceduto. Con l’esplosione di Moise Kean, l’ex capitano dell‘Inter è finito lentamente ai margini del progetto tattico parigini: contro i Citizens non è andato neanche una volta alla conclusione, il che la dice lunga sul periodo difficile che sta vivendo il bomber.

Ipotesi cessione, dunque. Sì, ma a chi? E qui la situazione si ingarbuglia a livelli inimmaginabili. La Juve ha effettuato qualche sondaggio con l’entourage dell’argentino, ma non è andata oltre: la Vecchia Signora deve prima piazzare qualche cessione in attacco per poter essere in grado anche solo di sedersi al tavolo delle contrattazioni con il Paris Saint Germain. Morata e Dybala sono al passo d’addio, ma non si segnalano novità all’orizzonte, almeno a stretto giro di posta. E così Maurito, secondo quanto riportato da Don Balon, si sarebbe offerto al Real Madrid.