Calciomercato Juventus, svolta per De Paul | Arriva l’indizio social

By

De Paul alla Juventus, calciomercato: arriva l’indizio social. Incontro con l’argentino: ecco la foto che ha fatto il giro del web

De Paul Juventus calciomercato / Le prestazioni fornite questa stagione da Rodrigo De Paul non hanno lasciato indifferenti. La mezzala argentina ha fatto nuovamente parlare di sè, destando scalpore per la condizione fisica e le qualità tecniche con le quali ha contribuito alla salvezza dell’Udinese, che a meno di clamorosi colpi di scena, dovrebbe maturare già nel corso della prossima stagione.

Forsa fisica dirompente, classe e giocate da vero campione, aggressività all’Arturo Vidal, tempi di inserimento alla Claudio Marchisio, fiuto del goal alla Paul Pogba: ebbene sì, per descrivere “Don Rodrigo”, si possono scomodare i mostri sacri del centrocampo bianconero. E non è un caso che la Vecchia Signora monitori con molta attenzione il profilo dell’argentino, per il quale ci sarebbero già stati dei contatti la scorsa estate.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, via libera per Donnarumma: il Milan ha chiuso