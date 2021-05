Juventus, contro il Milan Pirlo ha due punti interrogativi

Si avvicina per la Juventus una delle partite più delicate di questo finale di stagione, vale a dire il match contro il Milan.

Un vero e proprio scontro diretto per la conquista di un piazzamento in zona Champions. I bianconeri hanno rosicchiato qualche punto ad Atalanta e Napoli in questa volata finale per i posti alle spalle dell’Inter campione d’Italia. Ma mancano quattro giornate nelle quali Ronaldo e compagni dovranno affrontare le due milanesi, intenzionate tutt’altro che a fare sconti. La squadra sta lavorando sodo sul campo per prepararsi all’appuntamento. Ieri, come si legge sul sito ufficiale, la sessione è stata incentrata “sulla gestione del possesso palla, con partita finale”.

