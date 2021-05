Calciomercato Juventus, pronto lo scambio da 25 milioni con il Milan

Calciomercato Juventus, oltre la vicenda Donnarumma, potrebbe esserci uno scambio da 25 milioni tra i due club: affare impostato da Raiola

Che la Juventus segua da vicino la vicenda di Donnarumma è ormai cosa nota. Anzi, la società bianconera, è pronta a piazzare l’assalto decisivo in caso di fumata nera tra il portiere e il Milan. E nel contesto, potrebbe anche passare alla Juve il fratello di Gigio, Antonio, che sarebbe un elemento ottimo ad andare a difendere i pali dell’Under 23. La regia di Raiola potrebbe facilitare i piani.

Ma c’è un’altra questione che riguarda da vicino sia la Juventus e il Milan. Con altri due calciatori che fanno parte delle rispettive rose che possono sicuramente essere piazzati in uno scambio che si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Ne parla La Stampa, che sottolinea come i due ormai sono un problema e un peso per i due club. Che ne farebbero volentieri a meno.

Calciomercato Juventus, pronto lo scambio Bernardeschi-Romagnoli

Da un lato c’è Federico Bernardeschi, che gioca sì, però non riesce mai a dare la sensazione di poter rimanere nel gruppo anche nella prossima stagione. Troppo partite sbagliate. Troppo poco quelle indovinate. Un patrimonio che ormai è andato in fumo. E la Juve non si tirerebbe indietro nel caso riuscisse ad arrivare a Romagnoli, anche lui ormai ai margini del Milan di Pioli.

Se ne starebbe parlando già da un po’ di tempo. E le cose potrebbero andare per il verso giusto se non complicato, in effetti, dalla questione Donnarumma, che potrebbe far diventare gelidi i rapporti tra le due società. Vedremo quali saranno gli sviluppi nelle prossime settimane, anche se, la cosa certa, è che sia Bernardeschi che Romagnoli cambieranno squadra presto. Una soluzione, per accontentare entrambi, ci sarebbe.