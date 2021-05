Calciomercato Juventus, scambio in Serie A: sul piatto 25 milioni

Entrambi, Bernardeschi e Romagnoli hanno ancora un anno con i rispetti club, essendo in scadenza nel 2022. Non più titolari ma entrambi potrebbero rappresentare una plusvalenza per i rispettivi club. Uno scambio da 25 milioni di euro manovrato totalmente dal procuratore Mino Raiola. Trattativa che potrebbe scuotere il calciomercato della Serie A. Donnarumma inoltre rappresenterebbe non solo il portiere del futuro ma anche il migliore del presente, com’è di tradizione da quando la Juventus ha sposato la causa di avere il titolare della nazionale, e infatti Gigio è fondamentale anche per la nazionale azzurra.