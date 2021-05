Calciomercato Juventus, svolta per il rinnovo: c’è l’incontro

By

Calciomercato Juventus, la priorità resta il rinnovo: il difensore si incontrerà con i vertici dirigenziali bianconeri

Calciomercato Juventus / Negli ultimi anni, la politica aziendale della Juventus è stata piuttosto chiara: cercare di abbassare l’età media, ma allo stesso tempo puntare su giovani di qualità che potessero dare il loro contributo sin dall’immediato. E lo si è cercato di fare anche in panchina: solo in questo modo si può spiegare la scelta di puntare su un allenatore che prima della chiamata della Juventus, non era mai stato un allenatore.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, pronta una cessione | Affare da 30 milioni

Rivoluzionare la rosa, ma contemporaneamente mantenere lo zoccolo duro della squadra: Chiellini, ad esempio, con il quale non è stato ancora ufficializzato la questione rinnovo, che dovrà essere discussa nel corso delle prossime ore, per cercare di trovare un accordo per un prolungamento di un solo anno.