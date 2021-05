Calciomercato Juventus, pronta una cessione | Affare da 30 milioni

Calciomercato Juventus, capitolo cessioni: affare con il Barcellona. Il centrocampista dice addio? I dettagli

Calciomercato Juventus Mckennie Barcellona / Negli ultimi anni, Barcellona e Juventus hanno dato vita ad un’alleanza di mercato piuttosto prolifica. Circa un anno fa fu imbastita l’operazione che portò Pjanic in Catalogna ed Arthur in bianconero; se non fosse stato per la questione passaporto, poi, Luis Suarez avrebbe seguito le orme del centrocampista brasiliano, avendo trovato l’accordo con la Vecchia Signora. Insomma, un vero e proprio sodalizio, che poi si è spostato anche sul tavolo della Superlega, con Barca e Juve in prima linea, assieme al Real Madrid, nella personale battaglia contro l’Uefa.

I due club potrebbero, perciò, tornare nuovamente a fare affari. Come vi abbiamo riportato, McKennie è entrato nel mirino della compagine blaugrana. Ma non è finita qui. Anche alcuni club della Premier, tra cui il Tottenham e il Liverpool, avrebbe effettuato alcuni sondaggi, stando a quanto riferito da alcuni portali d’Oltremanica. Insomma, sul texano “rischia” di scatenarsi una vera e propria asta.