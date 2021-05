De Ligt, allarme rosso. Il difensore della Juventus può partire

De Ligt può lasciare la Juventus con destinazione Barcellona. A tessere le trame di mercato è come sempre Mino Raiola. E Donnarumma…

Nelle ultime settimane in Spagna si è parlato con insistenza di un ritorno di fiamma da parte del Barcellona per De Ligt. La Juventus aveva superato, all’ultima curva, proprio i blaugrana nell’estate del 2019. Koeman ha messo il nome di De Ligt in cima alla lista dei rinforzi in vista della prossima stagione. Il presidente Laporta ha in programma un contatto con la Juventus nelle prossime settimane. Tra i due club ci sono diversi nomi in ballo come Rabiot e Dembele ma non entrerà quello del difensore classe 1999.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, le parole del difensore fanno pensare all’addio