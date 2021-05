Calciomercato Juventus, le parole del difensore fanno pensare all’addio

Rinforzi per ringiovanire la squadra bianconera. Nel prossimo calciomercato della Juventus è lecito attendersi tanti movimenti nella rosa.

Ci sarà da ricostruire un gruppo vincente che possa dare l’assalto allo scudetto e magari farsi largo in Europa. I nomi dei nuovi acquisti dipenderanno probabilmente dalla scelta della dirigenza riguardo il nome dell’allenatore. Rimarrà Pirlo o arriverà un nuovo tecnico? In ogni caso la Juventus non si farà trovare impreparata. Rinforzi sono attesi in tutti i reparti, anche nel pacchetto arretrato, dove da tempo si fa il nome di Nikola Milenkovic come possibile volto nuovo bianconero.

Calciomercato Juventus, le parole di Milenkovic: “Alla Fiorentina sono diventato uomo

Il difensore della Fiorentina ha il contratto in scadenza nel 2022 e senza rinnovo è destinato a partire in estate, altrimenti i viola rischierebbero di perderlo a zero. “Sono state stagioni difficili, tranne la mia prima a Firenze. Abbiamo fatto un percorso non previsto e più faticoso di quanto ci immaginavano” ha detto in una intervista pubblicata sul sito della squadra viola il difensore. “Posso solo dire un enorme grazie a tutto quello che mi hanno dato questa città, questa società, questi tifosi. Qui alla Fiorentina sono diventato un uomo. La Fiorentina mi ha accolto dal primo giorno come se fossi sempre stato qui e mi ha fatto crescere tantissimo” ha continuato Milenkovic. Parole che sanno di addio in estate per il difensore? Una cosa è certa: ha tanti estimatori in giro per l’Italia e per l’Europa. Tra cui la Juventus.