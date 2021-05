Donnarumma lascia il Milan. Maldini ha chiuso per il sostituto

Maignan sarà il nuovo portiere del Milan. Si tratta di una mossa per indurre ad una decisione Donnarumma su cui la Juventus vuole mettere le mani.

Secondo “Rmc Sport” è stato definitivamente raggiunto un accordo tra il Milan e Maignan, con il francese che firmerà un contratto di 5 anni. L’accordo per è condizionato alla partenza di Donnarumma. Se Gigio dovesse rimanere allora l’affare salterebbe, ma se non dovesse arrivare il prolungamento allora Maignan sarà il titolare tra i pali la prossima stagione. Inoltre tra il Lille e i rossoneri le discussioni sono molto avanzate, il francese dovrebbe costare circa 15 milioni di euro, che potrebbe arrivare fino a 16,5 milioni con alcuni bonus di squadra.

Donnarumma e la Juventus

Le insistenze dei tifosi del Milan sono state pesanti. Gli ultras, a distanza di qualche anno hanno fatto mettere a piangere Donnarumma per una seconda volta. Il portiere dal canto suo non vuole essere forzato a prendere una decisione e pensa a condurre il club in Champions League. Le sue parate, però, potrebbero sbarrare la strada alla Juventus che invece lo corteggia. Allo Stadium potrebbe così raccogliere l’eredità di Buffon così come fatto in Nazionale.