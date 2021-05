Juventus, l’ammissione di Kulusevski ai microfoni di Sky

Juventus, ha parlato Kulusevski pochi giorni prima del match che può decidere la stagione bianconera. Le sue parole a Sky Sport

Aveva cominciato con la rete alla Samp, alla prima giornata di campionato, bellissima e importante. Da quel momento in poi, però, le cose sono andate in maniera diversa. Come nemmeno lui forse si aspettava. Certamente, Kulusevski, era convinto che il suo primo anno a Torino non sarebbe stato facile. Lo ha confermato il talento svedese a Sky Sport, che lo ha intervistato. “Se fosse stato tutto rose e fiori non sarebbe stato divertente” ha aggiunto. Col sorriso.

Sono 4 le reti in 31 partite di campionato disputate fino al momento. Un bottino misero rispetto alle aspettative che lui, e la società, sicuramente avevano. Ma sicuramente questo non è il momento di pensarci sopra. C’è da affrontare il Milan, in una gara che può decidere la stagione. Una vittoria darebbe quasi la certezza di giocare la prossima Champions League.

