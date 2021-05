Juventus, ombre della Uefa sullo spareggio con il Milan

Juventus e Milan potrebbero essere escluse dalle prossime competizioni Uefa a causa della fedeltà dimostrata a partecipare alla Super League.C

C’è un’incognita grande quanto una casa sulla partita tra la Juventus e il Milan in programma domenica sera allo Stadium. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, l’ombra delle sanzioni Uefa potrebbe rendere inutile lo spareggio. Quello in programma tra 48 ore all’Allianz Stadium è il primo… derby italiano tra due delle formazioni fondatrici della Superlega. Da Nyon non mollano e annunciano a breve provvedimenti sia economici sia sotto forma di esclusione dalle prossime due edizioni delle coppe europee. Tuttavia le 12 big sono convinte che non accadrà perché hanno lo “scudo” garantito da una sentenza di un tribunale di Madrid.

Le posizioni di Juventus e Milan

Si profila insomma una vera e propria battaglia legale che all’Equipe il presidente della Fifa Infantino ha detto di non gradire. «Bisogna pensare alle conseguenze di eventuali sanzioni perché quando si punisce un club vengono puniti anche i giocatori, gli allenatori e i tifosi che non c’entrano niente». Chiaro, no? Dal canto loro Juventus e Milan restano concentrate sullo spareggio Champions. Perderlo significherebbe crollare mestamente. Nessuna delle due compagini può permetterselo.