Juventus-Milan, probabili formazioni: i dubbi di Pirlo

E’ il big match di serie A in questo weekend. Juventus-Milan mette in palio punti preziosi nella corsa ad un posto in Champions League.

Domani sera allo Stadium andrà in scena una sorta di spareggio tra due big del nostro campionato. La Juventus di Andrea Pirlo, fallito l’assalto allo scudetto, va a caccia di una vittoria contro una diretta rivale. L’obiettivo è quello di chiudere il campionato quantomeno nelle prime quattro posizioni, assicurandosi così la vetrina europea e con essa anche importanti introiti economici. Anche se sulla Juve pendono le decisioni dell’Uefa legate alla vicenda Super League.



LEGGI ANCHE –>Isco alla Juventus, che intrigo con la Roma