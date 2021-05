Calciomercato Juventus, svolta Ronaldo: nuova destinazione

Calciomercato Juventus, svolta nel futuro di Cristiano Ronaldo, che avrebbe deciso la nuova destinazione per chiudere la carriera

Il futuro di Cristiano Ronaldo è ancora tutto da scrivere. Le possibilità che possa rimanere alla Juventus, ci sono. Ma solamente in un caso: che la squadra bianconera, anche e soprattutto con il suo aiuto, si qualifichi alla prossima Champions League. Passa tutto dalla gara contro il Milan di questa sera. Poi si potrebbe avere anche un quadro più chiaro.

La cosa certa è che Ronaldo ha provato a liberarsi dalla Juventus. Contattando, tramite il suo agente Mendes, il Real Madrid. Ma la risposta di Florentino Perez è stata negativa: non possono permettersi, i Blancos, un contratto come quello del portoghese. Che però non molla, e secondo quanto riporta oggi todofichajes, il campione portoghese avrebbe deciso la sua prossima destinazione.

Calciomercato Juventus, Ronaldo torna in Portogallo

Avrebbe deciso di tornare a giocare in Portogallo: per chiudere la carriera lì, dove tutto è cominciato. E i contatti, con lo Sporting Lisbona, la squadra che lo ha lanciato, sarebbero già iniziati. Niente più competitività ai massimi livelli, ma un ritorno romantico per poi appendere le scarpette al chiodo e iniziare una nuova vita. Mendes sarebbe a lavoro per capire le reali possibilità.

Rimane però in corsa, anche se adesso un po’ più distante, la Mls. Ronaldo penserebbe di trasferirsi in America solamente davanti a un contratto davvero irrinunciabile. Ma al momento nessuno sembra disposto ad accontentare le sue richieste. E siccome, per la pensione, problemi non dovrebbero essercene, torna fortemente in pista la decisione “romantica”. Ma tutto passa da stasera.