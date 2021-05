Calciomercato Juventus, insidia Premier per Donnarumma

Nel prossimo calciomercato della Juventus una delle chiavi sarà l’arrivo o meno di un nuovo portiere, vale a dire Gigio Donnarumma.

Non è un mistero che il portiere del Milan sia un obiettivo dei bianconeri, che stanno cercando di capire quale sarà la decisione del calciatore. Il contratto di Donnarumma con i rossoneri scadrà il prossimo 30 giugno ed è logico che in tanti sognino di ingaggiarlo a parametro zero. Perché si tratta di uno dei portieri più forti del mondo, nonostante la giovane età. Il Milan ha fatto la sua proposta di rinnovo, ma l’estremo difensore non ha ancora sciolto i suoi dubbi.

