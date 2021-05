Calciomercato Juventus, addio McKennie | Scambio shock con l’Arsenal

McKennie lascia la Juventus? Calciomercato, ipotesi scambio con l’Arsenal. Trattativa complessiva da 30 milioni di euro

Calciomercato Juventus McKennie Arsenal / Dopo un inizio di stagione che definire scintillante sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo, anche Weston McKennie ha vissuto una fase di preoccupante involuzione, riproponendo il triste lei motiv della compagine di Andrea Pirlo di questa stagione, che ha fatto dell’incostanza il suo tratto distintivo.

La “Vecchia Signora” ha sborsato circa 24 milioni di euro totali per prelevarlo dallo Schalke 04: la sua valutazione ora come ora si attesta sui 30 milioni. Da non escludere, secondo quanto rivelato da calciomercatoweb.it, la possibilità di uno scambio con l’Arsenal per avere Bellerin, il cui contratto con i Gunners in scadenza nel 2023, non è stato ancora rinnovato.

