Calciomercato Juventus, colpo a sorpresa possibile nella Liga

Sembrano esserci pochi dubbi sul fatto che nel prossimo calciomercato della Juventus ci saranno sicuramente tanti ritocchi nell’organico bianconero.

La volontà del club è quella di tornare a vincere lo scudetto e possibilmente fare strada in Europa, con la speranza di riuscire ad agguantare una delle posizioni subito dopo l’Inter campione d’Italia. Alla fine della stagione si faranno le valutazioni del caso riguardo gli innesti che dovranno essere messi a disposizione all’allenatore bianconero. Tutti i reparti hanno bisogno di volti nuovi, anche perché c’è la volontà di effettuare un ringiovanimento della rosa.

Calciomercato Juventus, 30 milioni per arrivare a Jordan

Come scrive Calciomercato.it, la Juventus avrebbe intenzione anche di puntellare il centrocampo e per questo motivo avrebbe messo nel suo mirino un giocatore che potrebbe essere utilissimo alla causa. Fichajes infatti indica come nel Siviglia di Lopetegui ci sia un calciatore che fa gola ai bianconeri, ovvero Joan Jordan, mediano di “sostanza”, mezzala che abbina bene qualità e quantità. Classe 1994, è nel pieno della maturità calcistica. La Juventus sarebbe pronta a mettere sul piatto una cifra di 30 milioni di euro per aggiudicarselo. Sulle sue tracce ci sarebbe anche l’Inter.