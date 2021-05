Calciomercato Juventus, in estate la partenza pare inevitabile

Nel prossimo calciomercato della Juventus una certezza sembra essere rappresentata dal fatto che arriveranno dei rinforzi nel reparto offensivo.

Quest’anno infatti si è sentita anche numericamente l’assenza di una punta. Dybala è rimasto fuori per diverse settimane e il tecnico bianconero Andrea Pirlo non ha avuto altri uomini a disposizione se non Ronaldo e Morata, schierando alle volte come punta Chiesa o Kulusevski. In futuro si cerca un centravanti di spessore e potrebbe tornare di moda il nome di Milik. L’attaccante polacco ha lasciato Napoli nello scorso mese di gennaio per giocare e meritarsi gli Europei con la sua nazionale. In questi mesi al Marsiglia ha fatto bene, ma il suo futuro rimane comunque un punto interrogativo.

