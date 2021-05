Calciomercato Juventus, “Serve una rivoluzione” | E su Allegri c’è un’ombra

Calciomercato Juventus, secondo il giornalista di Repubblica Emanuele Gamba serve una vera e proprio rivoluzione. E su Allegri c’è un ombra

Ha parlato alla Tv di calciomercato.it Emanuele Gamba, giornalista di Repubblica. E ha svariato su tutti i temi che interessano la Juventus in questo momento. Da Pirlo, a Ronaldo, passando per Agnelli e Ronaldo. E il suo commento è stato lapidario.

“Pirlo, Paratici, Ronaldo, Agnelli: da chi ripartiresti? Non partirei da nessuno di questi quattro: Ronaldo non più sostenibile. Pirlo non sembra proprio essere tagliato per questo lavoro, non mi pare abbia le qualità. Non è un comunicatore, non è un gestore di uomini. Paratici da quando è andato via Marotta è da bocciare. Ha fatto molto bene sul piano aziendale, ma con scarsi risultati sportivi”. Una bocciatura totale.

