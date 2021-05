Juventus fuori dalla Serie A | Le minacce di Gravina

Juventus fuori dalla Serie A: arrivano anche le minacce di Gravina a complicare il momento che sta vivendo la società bianconera

Non basta la sconfitta di ieri che ha per il momento escluso la Juventus dalla prossima Champions League. E non bastano nemmeno le minacce di Ceferin, che potrebbe in ogni caso bandire i bianconeri – insieme a Real Madrid e Barcellona – dalle prossime competizioni della Uefa. Ad aggravare il tutto, al momento, arrivano anche le minacce di Gravina. Il presidente della Figc è stato chiaro. Molto.

Intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, il presidente della Figc è stato molto chiaro. Mettendo ulteriore apprensione ai tifosi juventini nel momento più buoi degli ultimi 10 anni. “Le norme sono chiare – ha spiegato – Se al momento dell’iscrizione al prossimo campionato il club bianconero farà ancora parte della Superlega non potrà partecipare alla Serie A”.

