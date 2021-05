Calciomercato Juventus, le quote per il nuovo allenatore sono scese ulteriormente. Il suo arrivo è dato a 2,75.

Calciomercato Juventus, le quote sono ulteriormente scese e per adesso è lotta a due sui possibili nuovi nomi della panchina bianconera del prossimo anno. Massimiliano Allegri è sempre in pole, ma adesso anche il francese Zinedine Zidane rimane molto concreto. Il tecnico del Real Madrid sembra arrivato agli sgoccioli con gli spagnoli, e gli indizi proprio provenienti dalla Spagna lo allontanano dalla permanenza a Madrid e ora le scommesse si sono, ulteriormente, ridimensionate.

Calciomercato Juventus, le quote sono scese: sarà lui l’allenatore

partito inizialmente a 4,50 nelle scommesse sul – possibile- nuovo volto della panchina bianconera, ora, Zidane si gioca ora a 2,75, alle spalle del tecnico toscano Massimiliano Allegri che fino ad oggi resiste a 1,50. Sembra invece decisamente lontana la – possibile – permanenza di Pirlo, nonostante non sia arrivato l’esonero dopo la brutta sconfitta di ieri sera contro il Milan. Inizialmente quotata a 2,00, adesso è data a 4,00, mentre a 7,50 rimane, decisamente fuori ma non del tutto, Simone Inzaghi.